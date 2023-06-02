ПриватБанк припинив приймати долари та євро у своїх терміналах — Finance.ua

ПриватБанк припинив приймати долари та євро у своїх терміналах Сьогодні 12:01 — Валюта

ПриватБанк припинив приймати долари та євро у своїх терміналах

ПриватБанк з кінця травня припинив приймати готівкові долари та євро у своїх терміналах.

Інформацію про це у пресслужбі банку підтвердили виданню «Мінфін».

«Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку», — повідомили в банку.

До останнього часу ПриватБанк залишався єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

За даними видання, проблема може бути пов’язана із старими купюрами.

«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо, і закрили цей сервіс», — пояснив член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.

Нагадаємо, 1 червня ПриватБанк приєднався до експериментального державного проекту єОздоровлення — монетизації послуг на оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та почав випуск спеціальних карток для отримання коштів. Батьки дітей, що мають право на отримання такої допомоги, можуть відкрити спеціальну картку в будь якому відділенні банку.

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