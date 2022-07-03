Прожитковий мінімум зріс. За рахунок чого держава покриватиме підвищення — Finance.ua

Прожитковий мінімум зріс. За рахунок чого держава покриватиме підвищення Вчора 09:05 — Казна та Політика

Прожитковий мінімум зріс. За рахунок чого держава покриватиме підвищення

З 1 липня збільшився прожитковий мінімум для різних категорій населення України. Це напряму відобразиться на тому, скільки грошей буде виплачувати держава.

Про це розповів член фракції «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько в ефірі Українського радіо.

«Прожитковий мінімум як величина зараз достатньо штучна. Її вираховує Мінекономіки і Держстат. Ця величина складається із реального ринку, тобто цін на основні продукти, товари та послуги і нараховується доволі приблизно. Це має бути рівно стільки грошей, щоб вижити», — пояснює Крулько.

Яким буде прожитковий мінімум

З 1 липня прожитковий мінімум в середньому зріс на 115 грн.

«Для різних категорій осіб це різні цифри. Якщо говорити про загальний показник, то це 2 508 грн. Для працездатних осіб 2 600, 2 027 грн для тих, хто втратив працездатність. Це не впливає на розмір мінімальної заробітної плати, бо вона встановлюється окремо Кабінетом Міністрів. З 1 січня цього року це 6 500 грн, з 1 жовтня планується збільшення до 6 700 грн. Прожитковий мінімум впливає на мінімальний розмір аліментів, допомоги по безробіттю: все відповідним чином індексується. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 10 400. Це 4 рази по 2 600. Всі ті категорії виплат, які прив’язані до прожиткового мінімуму, зростуть: розмір допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами, допомога одиноким матерям, розмір пенсії за віком. Трохи менше як 5%, на який зріс прожитковий мінімум, не покриє тих втрат, які ми маємо зі зростанням цін», — пояснює депутат.

За який рахунок держава покриє це підвищення

«Справи з дохідною частиною бюджету у нас кепські. В нас є загальне падіння економіки через російську агресію і окупацію великої частини території, є проблеми з експортом. Україна не може вивозити свої товари, зокрема зерно. Витрати на ЗСУ зросли в десятки разів від того, що планувалося на 2022 рік на весь сектор оборони. Зараз в місяць ми платимо армії стільки, скільки планували заплатити за весь рік. За які кошти покривається ця величезна діра в бюджеті? Це грантова допомога, кредити від міжнародних інституцій і іноземних держав. Вона надходить не рівномірно і її не вистачає на все. Що зараз фінансує державний бюджет? По 590-й постанові Кабінету міністрів виключно витрати на оборону і захищені статті: заробітні плати і пенсії. І трохи залишається на відбудову доріг. Всі державні програми стоять на місці і не фінансуються», — розповів Крулько.

Чи на часі підвищувати прожитковий мінімум

«Є ухвалений державний бюджет. І прожитковий мінімум фінансується і індексується до схваленого державного бюджету. Це є захищена стаття, а саме соціальні виплати. Ніхто б не пішов на те, щоб його знімати. Ці невеликі копійки для когось можуть бути дуже важливими. Цього мало, але і вони можуть комусь допомогти, дотягнути до наступної виплати», — підсумував чиновник.

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Українське радіо За матеріалами:

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