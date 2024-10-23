Проєкт Transak заявив про витік даних понад 92 000 користувачів — Finance.ua
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Проєкт Transak заявив про витік даних понад 92 000 користувачів

Фінтех і Картки
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Постачальник платіжних послуг Transak заявив про інцидент у сфері кібербезпеки. Унаслідок нього стався витік даних 92 554 користувачів сервісу.
У компанії підкреслили, що зазначена інформація не належить до критично важливої або фінансово значущої. Згідно із заявою фірми, зловмисники отримали доступ до:
  • імен;
  • дат народження;
  • посвідчень особи;
  • фотографій.
Номери телефонів, адреси електронної пошти, паролі та дані банківських карток не були скомпрометовані, зазначили в Transak. Компанія заявила, що вжила всіх необхідних заходів одразу після виявлення події.
Зловмисники отримали доступ до бази даних за допомогою компрометації ноутбука співробітника компанії, імовірно, внаслідок фішингу. Використовуючи пристрій, вони увійшли в панель одного з постачальників послуг сервісу.
На момент виходу релізу не було ознак того, що вкрадені дані продали або використали в інший спосіб, зазначили в компанії. Водночас користувачів закликали зберігати пильність.
Також у релізі зазначено, що шлюз працює як некастодіальна платформа. Transak не зберігає активи користувачів, отже, їм нічого не загрожує.
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