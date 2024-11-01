Проєкт «Щит Схід»: Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проєкт «Щит Схід»: Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з росією

34
Польща розпочала зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю в межах масштабного проєкту «Щит Схід».
Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск.
«Будівництво „Щит Схід“ розпочалося! Перші роботи ведуться біля кордону з Росією», — написав Туск, додаючи до повідомлення фото роботи екскаваторів з копання траншеї.
Як передавало агентство, Варшава до 2028 року в межах масштабного проєкту «Щит Схід» збудує на кордоні з росією і білоруссю 700 км укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам тощо. Вартість його реалізації становитиме 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.).
В інтервʼю Укрінформу тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич нещодавно зазначив, що проєкт «Щит Схід» призначений для захисту від вторгнення з боку росії й білорусі і базується на українському досвіді.
У 2022 році Польща побудувала на кордоні з білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.
Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року білоруссю та росією так званого міграційного тиску на кордоні рб з Польщею та балтійськими країнами.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.