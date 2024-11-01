Проєкт «Щит Схід»: Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з росією — Finance.ua

Проєкт «Щит Схід»: Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з росією Сьогодні 15:36

Польща розпочала зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю в межах масштабного проєкту «Щит Схід».

Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск.

«Будівництво „Щит Схід“ розпочалося! Перші роботи ведуться біля кордону з Росією», — написав Туск, додаючи до повідомлення фото роботи екскаваторів з копання траншеї.

Як передавало агентство, Варшава до 2028 року в межах масштабного проєкту «Щит Схід» збудує на кордоні з росією і білоруссю 700 км укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам тощо. Вартість його реалізації становитиме 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.).

В інтервʼю Укрінформу тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич нещодавно зазначив, що проєкт «Щит Схід» призначений для захисту від вторгнення з боку росії й білорусі і базується на українському досвіді.

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року білоруссю та росією так званого міграційного тиску на кордоні рб з Польщею та балтійськими країнами.

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