Проєкт IT Generation завершено: менше ніж 10% випускників наразі знайшли роботу — Finance.ua

Проєкт IT Generation завершено: менше ніж 10% випускників наразі знайшли роботу Сьогодні 07:49

Освітній проєкт IT Generation, який Мінцифра запустила влітку минулого року, завершено, успішно пройшли навчання 1877 студентів, з яких тільки 150 знайшли роботу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

IT Generation є проєктом Мінцифри у партнерстві з Binance та Lviv ІТ Cluster.

Загаломо 1877 студентів успішно завершили навчання. Серед обраних студентами напрямків найбільш популярними були FrontEnd, QA, UI/UX Design та Python. Наразі тільки 150 випускників змогло працевлаштуватись до українських та міжнародних ІТ-компаній.

«Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямом Project (Product) Management, HR та JavaScript», — розповідають в міністерстві.

Крім того, найбільше працевлаштованих студентів — серед випускників шкіл GOIT (20,6%), Source IT (19%) та A-Level (15,7%).

Головною метою проєкту було дати можливість українцям освоїти нові професій в ІТ-сфері.

У Мінцифри додають, що ті студенти, які ще не знайшли роботу, продовжують пошуки під менторством ІТ-шкіл.

Економічна Правда За матеріалами:

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