Проєкт IT Generation завершено: менше ніж 10% випускників наразі знайшли роботу — Finance.ua
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Проєкт IT Generation завершено: менше ніж 10% випускників наразі знайшли роботу

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Освітній проєкт IT Generation, який Мінцифра запустила влітку минулого року, завершено, успішно пройшли навчання 1877 студентів, з яких тільки 150 знайшли роботу.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
IT Generation є проєктом Мінцифри у партнерстві з Binance та Lviv ІТ Cluster.
Загаломо 1877 студентів успішно завершили навчання. Серед обраних студентами напрямків найбільш популярними були FrontEnd, QA, UI/UX Design та Python. Наразі тільки 150 випускників змогло працевлаштуватись до українських та міжнародних ІТ-компаній.
«Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямом Project (Product) Management, HR та JavaScript», — розповідають в міністерстві.
Крім того, найбільше працевлаштованих студентів — серед випускників шкіл GOIT (20,6%), Source IT (19%) та A-Level (15,7%).
Головною метою проєкту було дати можливість українцям освоїти нові професій в ІТ-сфері.
У Мінцифри додають, що ті студенти, які ще не знайшли роботу, продовжують пошуки під менторством ІТ-шкіл.
За матеріалами:
Економічна Правда
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