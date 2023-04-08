Провідні виробники електрокарів знизили вартість своїх авто на 25-40 відсотків — Finance.ua

Провідні виробники електрокарів знизили вартість своїх авто на 25-40 відсотків 08.04.2023, 00:13 — Особисті фінанси

Провідні виробники електрокарів знизили вартість своїх авто на 25-40 відсотків

Намагаючись збільшити продажі, великі автовиробники, такі як Ford, General Motors, Peugeot, Citroen і BMW, вдалися до великих знижок, взявши приклад з Tesla. Однак китайський ринок був єдиним, хто отримав вигоду від цих знижок, а може й ні.

Нещодавні повідомлення асоціації «Укравтопром» з посиланням на Wall Street Journal свідчать, що Китай скасував податкові пільги та субсидії для електромобілів, що коштувало країні близько 15 мільярдів доларів у 2021 році. В результаті електромобілі стали набагато дорожчими для місцевих покупців, і автовиробники зараз борються за залучення клієнтів.

Першою відреагувала на ситуацію компанія Tesla, яка знизила ціни на свої електромобілі, щоб стимулювати попит. Наслідуючи приклад Tesla, американські автовиробники, Ford і General Motors, також вступили в цінову війну в Китаї.

За даними WSJ, Ford знизив ціну на свій Mustang Mach-E приблизно на $6000, а Cadillac CT5 від GM подешевшав на 25%.

Dongfeng Motor Group, що належить BMW, завдяки своєму партнерству з Peugeot-Citroën, пропонує 40% знижку на седан C6, який тепер можна придбати за $18 000. Крім того, дилерський центр BMW в Гуанчжоу знизив вартість електричної моделі i3 на $12 000 до $51 000. Більше того, спільне підприємство Volkswagen з урядом Шанхаю пропонує знижки від $2200-7300 на свої автомобілі.

Китай був найбільшим ринком для електромобілів, і скасування податкових пільг і субсидій стало значним кроком назад у досягненні цілей країни в галузі «зеленого» транспорту. Як наслідок, виробники електромобілів та автовиробники шукають способи утримати ціни на конкурентоспроможному рівні, і нещодавні знижки здаються їм найкращим варіантом.

Чи врятують знижки ситуацію?

Однак знижки можуть принести лише короткострокове полегшення для автовиробників, оскільки вони ризикують знизити норму прибутку, а скасування податкових пільг і субсидій також може перешкоджати довгостроковим інвестиціям у виробництво електромобілів. У відповідь на цю ситуацію деякі компанії звертаються до альтернативних рішень, таких як збільшення інвестицій у дослідження і розробки та пошук альтернативних ринків, щоб компенсувати втрату продажів у Китаї.

Загалом, скасування податкових пільг і субсидій для електромобілів у Китаї стало значним ударом по цілям країни в галузі «зеленого» транспорту, і автовиробники зараз борються за залучення клієнтів на ринку, де електромобілі значно подорожчали.

Знижки, які пропонують великі автовиробники, можуть бути короткостроковим рішенням, але довгострокові інвестиції у виробництво електромобілів та дослідження і розробки залишаються критично важливими для збереження конкурентних переваг у галузі.

Avtosota За матеріалами:

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