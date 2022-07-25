Прототип першого комп’ютера Apple виставили на аукціон — Finance.ua

Прототип першого комп’ютера Apple виставили на аукціон Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Прототип першого комп’ютера Apple, який був створений засновниками компанії Стівом Джобсом та Стівом Возняком, був виставлений на аукціон у RR Auction.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Аукціон буде завершено 18 серпня. Наголошується, що прототип має незначні ушкодження. Так, на ньому можна знайти «тріщину, що йде від області, що прилягає до блоку живлення» пристрою. Експерти вважають, що остаточна ціна на гаджет може становити близько 500 тисяч доларів.

Оригінальний персональний комп’ютер Apple-1 був вручну спаяний Возняком у 1976 році. За даними видання, його було створено після отримання першого великого замовлення Джобса та Возняка. Тоді засновники компанії продемонстрували пристрій власнику комп’ютерного магазину Полу Терреллу.

Business Insider За матеріалами:

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