Пропускну здатність мереж «Укренерго» відновлено після обстрілу до 70−80% від торішньої - голова компанії — Finance.ua

Пропускну здатність мереж «Укренерго» відновлено після обстрілу до 70−80% від торішньої - голова компанії
Пропускна здатність магістральної мережі, за яку відповідає НЕК «Укренерго», після масованих повітряних атак рф становить на сьогодні приблизно 70−80% від минулорічної, повідомив голова правління Володимир Кудрицький.
«Це дуже приблизна оцінка, тому що немає якоїсь чіткої методології розрахунку, наскільки відсотків відновлена мережа. За нашою оцінкою, мережа „Укренерго“ має приблизно 70−80% пропускної спроможності від того, що було минулого року, і ми продовжуємо її збільшувати», — сказав Кудрицький на пресконференції в Медіа-центрі Одеси в четвер.
Водночас він зазначив, що відновити на 100% обсяг руйнувань, завданих енергосистемі - як об'єктам «Укренерго», так і генерації та розподільчим мережам, — неможливо фізично.
«Глобальний масштаб цих руйнувань — від третини до половини енергосистеми залежно від того, як рахувати. І неможливо все відновити за вісім місяців з моменту припинення масованих обстрілів», — пояснив голова «Укренерго».
«Тому ми маємо мудро розподілити ресурс, зокрема фінансовий, щоб полагодити максимум із можливого. Це стосується і генерації, і магістральної мережі», — зазначив він.
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