Пропозиція свинини не встигає за попитом — Finance.ua

Пропозиція свинини не встигає за попитом Сьогодні 05:58 — Казна та Політика

Галузь свинарства не виробляє необхідного обсягу продукції. В Україні попит на свинину перевищує пропозицію, а щодо сала — й поготів.

Про це розповів експерт і практик галузі Артур Лоза в інтерв'ю GrowHow

На його думку, вітчизняне промислове свинарство здатне наростити обсяги виробництва.

«За нашими оцінками, максимальне споживання свинини в новітній історії України досягало майже мільйона тонн (960−990 тис. т), а виробництво становило 750−765 тис. т. Так сталося, що в новому тисячолітті пропозиція ніяк не встигає за попитом», — уточнив Артур Лоза.

Він підкреслив, що така ситуація складається попри те, що свинина належить до переліку елітних продуктів порівняно з дешевшою курятиною.

«До речі, така тенденція помітна й на міжнародному ринку. В усьому світі й у нас зменшується кількість свиней у присадибних господарствах. Людей, які хочуть займатися свинарством, чистити гноївку, стає дедалі менше. Тому в цьому сегменті не очікуємо суттєвого сплеску», — підсумував експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.