Пропозиція свинини не встигає за попитом — Finance.ua
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Пропозиція свинини не встигає за попитом

Казна та Політика
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Галузь свинарства не виробляє необхідного обсягу продукції. В Україні попит на свинину перевищує пропозицію, а щодо сала — й поготів.
Про це розповів експерт і практик галузі Артур Лоза в інтерв'ю GrowHow.
На його думку, вітчизняне промислове свинарство здатне наростити обсяги виробництва.
«За нашими оцінками, максимальне споживання свинини в новітній історії України досягало майже мільйона тонн (960−990 тис. т), а виробництво становило 750−765 тис. т. Так сталося, що в новому тисячолітті пропозиція ніяк не встигає за попитом», — уточнив Артур Лоза.
Він підкреслив, що така ситуація складається попри те, що свинина належить до переліку елітних продуктів порівняно з дешевшою курятиною.
«До речі, така тенденція помітна й на міжнародному ринку. В усьому світі й у нас зменшується кількість свиней у присадибних господарствах. Людей, які хочуть займатися свинарством, чистити гноївку, стає дедалі менше. Тому в цьому сегменті не очікуємо суттєвого сплеску», — підсумував експерт.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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