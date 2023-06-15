Промоакція на $1 000 000 для партнерів RoboForex — Finance.ua
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Промоакція на $1 000 000 для партнерів RoboForex

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Промоакція на $1 000 000 для партнерів RoboForex
Промоакція на $1 000 000 для партнерів RoboForex
Фінансова брокерська компанія RoboForex запускає нову промоакцію, в якій розігруються великі грошові призи. Цього року її учасниками можуть стати партнери компанії. Період проведення акції: з 1 червня 2023 року до 31 березня 2024 року включно. Загальний призовий фонд складає $1 000 000.
У кожному з 10 місяців проведення акції буде розігруватися 60 грошових призів на суму в $100 000. Призи розподілятимуться серед власників виграшних Купонів, які можна отримати, залучаючи клієнтів у компанію за Партнерською програмою RoboForex. Щомісяця партнер може отримати до 31 Купона: кількість наданих Купонів залежатиме від суми партнерської комісії за місяць.

Як будуть розігруватися та розподілятися призи

Кожен Купон має унікальний номер із 6 цифр. Щоби потрапити до числа переможців, номер Купона партнера має бути математично ближчим до однієї з виграшних комбінацій, ніж номери Купонів інших учасників розіграшу. Виграшні комбінації складаються з цін закриття найбільш популярних активів в останній торговий день першого тижня кожного календарного місяця. Дані про ціни фіксуються з допомогою незалежного ресурсу finance.yahoo.com.
ПризСума (USD)
115 000
210 000
38 000
47 000
55 000
6−601 000
Більш детальну інформацію щодо умов отримання Купонів і проведення розіграшів можна знайти на сайті RoboForex.
Ставайте партнером RoboForex, приєднуйтесь до акції та беріть участь у розіграшах щомісяця. Бажаємо удачі!

Стати партнером RoboForex

За матеріалами:
RoboForex
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