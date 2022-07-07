Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex Вчора 18:05 — Особисті фінанси

Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex

Міжнародний брокер RoboForex запускає нову масштабну промоакцію для своїх клієнтів і партнерів на честь святкування свого 12-річчя. Акція пройде з 1 липня 2022 року до квітня 2023 року. Загальний призовий фонд становитиме $1 200 000.

У кожний з 10 місяців проведення акції розігруватиметься 64 грошові призи на загальну суму $120 000. Виграшна сума буде доступна переможцям як для виведення без додаткових умов відразу після отримання на рахунок, так і для ведення торгівлі — вибір залишається за клієнтом.

Роберт Стівенсон, головний бізнес-директор RoboForex, коментує: «Ми продовжуємо традицію останніх років та запускаємо промо-акцію на честь 12-річчя RoboForex. Ми збільшили призовий фонд й кількість призових місць — тепер щомісяця розігруватиметься 64 грошові призи від $1 000 до $20 000. Бажаємо всім учасникам удачі!»

Призи розподіляються серед власників виграшних купонів — їх можна отримати за торгівлю на рахунках RoboForex або за залучення клієнтів до компанії за Партнерською програмою. Щомісяця можна отримувати до 3-х Купонів різних категорій.

Категорії для отримання Купонів

1. Торгівля на рахунках Prime

Prime — це рахунки з найкращими торговими умовами, які надає компанія: спреди — від 0 пунктів, комісія — від 10 USD за 1 млн USD обороту, плече — до 1:300.

Умови отримання Купону:

Поповнення рахунку у сумі від 300 USD.

Обсяг торгових операцій на місяць — не менше 3-х лотів*.

* - Враховуються тільки позиції щодо Валютних пар та Металів, відкриті в поточному місяці.

2.Залучення клієнтів як партнер RoboForex

Партнери RoboForex мають можливість отримувати до 84% доходу брокера.

Умови отримання Купону:

Партнерська комісія за підсумками місяця — не менше 300 USD.

3. Трейдерам CopyFX

CopyFX — це інвестиційна платформа, що дозволяє клієнтам компанії отримувати комісійні відрахування за копіювання їхніх операцій іншими трейдерами.

Умови отримання Купону:

Входження до ТОП-30 найкращих трейдерів CopyFX на рахунках Prime за поточний місяць.

Більш детальну інформацію щодо умов отримання Купонів та проведення розіграшів можна знайти на сайті RoboForex

Видача Купонів вже розпочалася! Приєднуйтесь до акції та беріть участь у розіграшах щомісяця. Бажаємо вам успіхів!

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