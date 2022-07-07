Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex — Finance.ua
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Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex

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Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex
Промо-акція на $1 200 000 від RoboForex
Міжнародний брокер RoboForex запускає нову масштабну промоакцію для своїх клієнтів і партнерів на честь святкування свого 12-річчя. Акція пройде з 1 липня 2022 року до квітня 2023 року. Загальний призовий фонд становитиме $1 200 000.
У кожний з 10 місяців проведення акції розігруватиметься 64 грошові призи на загальну суму $120 000. Виграшна сума буде доступна переможцям як для виведення без додаткових умов відразу після отримання на рахунок, так і для ведення торгівлі — вибір залишається за клієнтом.
Роберт Стівенсон, головний бізнес-директор RoboForex, коментує: «Ми продовжуємо традицію останніх років та запускаємо промо-акцію на честь 12-річчя RoboForex. Ми збільшили призовий фонд й кількість призових місць — тепер щомісяця розігруватиметься 64 грошові призи від $1 000 до $20 000. Бажаємо всім учасникам удачі!»
Призи розподіляються серед власників виграшних купонів — їх можна отримати за торгівлю на рахунках RoboForex або за залучення клієнтів до компанії за Партнерською програмою. Щомісяця можна отримувати до 3-х Купонів різних категорій.

Категорії для отримання Купонів

1. Торгівля на рахунках Prime

Prime — це рахунки з найкращими торговими умовами, які надає компанія: спреди — від 0 пунктів, комісія — від 10 USD за 1 млн USD обороту, плече — до 1:300.
Умови отримання Купону:
  • Поповнення рахунку у сумі від 300 USD.
  • Обсяг торгових операцій на місяць — не менше 3-х лотів*.
* - Враховуються тільки позиції щодо Валютних пар та Металів, відкриті в поточному місяці.
Відкрити Prime-рахунок

2.Залучення клієнтів як партнер RoboForex

Партнери RoboForex мають можливість отримувати до 84% доходу брокера.
Умови отримання Купону:
Партнерська комісія за підсумками місяця — не менше 300 USD.
Стати партнером
3. Трейдерам CopyFX
CopyFX — це інвестиційна платформа, що дозволяє клієнтам компанії отримувати комісійні відрахування за копіювання їхніх операцій іншими трейдерами.
Умови отримання Купону:
Входження до ТОП-30 найкращих трейдерів CopyFX на рахунках Prime за поточний місяць.
Відкрити Prime-рахунок у CopyFX
Більш детальну інформацію щодо умов отримання Купонів та проведення розіграшів можна знайти на сайті RoboForex.
Видача Купонів вже розпочалася! Приєднуйтесь до акції та беріть участь у розіграшах щомісяця. Бажаємо вам успіхів!
За матеріалами:
RoboForex
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