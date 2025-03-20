Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий будинок у Подільському районі столиці (деталі) — Finance.ua
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Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий будинок у Подільському районі столиці (деталі)

Нерухомість
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Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий будинок у Подільському районі столиці (деталі)
Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий будинок у Подільському районі столиці (деталі)
Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду із позовом про скасування реєстрації права власності на неіснуючий житловий будинок загальною площею майже 43 кв. м по вул. Сирецькій.
Набуття у власність нерухомості було підставою для оформлення надалі прав на земельну ділянку вартістю понад 2 млн гривень, на якій розташований будинок.
Встановлено, що у Державному земельному кадастрі вже була зареєстрована земельна ділянка площею 0,0607 га у Подільському районі столиці. Реєстрація відбулася на підставі документів, які містять ознаки фальсифікації.
Під час перевірки з’ясувалося, що на ділянці відсутні будь-які будівлі або споруди, а рішення про її передачу у власність чи користування Київська міська рада ніколи не ухвалювала. Водночас у реєстраційних документах зазначено, що на ділянці є житловий будинок.
Крім того, державні органи, відповідальні за видачу містобудівних умов, дозвільної документації на будівництво та присвоєння адреси, підтвердили, що не видавали жодних дозволів для цієї земельної ділянки.
Виявлені порушення стали підставою для звернення прокуратури до суду з вимогою скасувати незаконну реєстрацію прав на неіснуючий будинок.
Подільський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі.
За матеріалами:
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