Прокуратура повернула столичній громаді нежитлову будівлю вартістю більше 159 млн гривень — Finance.ua

Прокуратура повернула столичній громаді нежитлову будівлю вартістю більше 159 млн гривень Вчора 19:34 — Казна та Політика

Прокуратура повернула столичній громаді нежитлову будівлю вартістю більше 159 млн гривень

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та скасував незаконну державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по проспекту Павла Тичини у місті Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році право власності на частину двоповерхової нежитлової будівлі площею 2840 кв. м. зареєстровано за юридичною особою на підставі підробленого свідоцтва про право власності.

У подальшому, зловмисники включили вказану нежитлову будівлю до статутного капіталу іншої юридичної особи з метою продажу.

Зважаючи на вказані порушення та з метою захисту інтересів територіальної громади, окружна прокуратура звернулась з позовною заявою до суду для скасування незаконної реєстрації права власності на вказану будівлю, яка судом задоволена.

Крім того, за фактом незаконної реєстрації права власності на майно громади розслідується кримінальне провадження.

З метою недопущення подальших незаконних дій на приміщення накладено арешт. Слідство триває.

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