ПроКредит Банк отримав від ЄБРР €20 мільйонів для підтримки українського бізнеса — Finance.ua
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ПроКредит Банк отримав від ЄБРР €20 мільйонів для підтримки українського бізнеса

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав ПроКредит Банк Україна кредит на €20 мільйонів для підтримки бізнесу. Кошти підуть на середньострокове фінансування приватних компаній, в першу чергу малого та середнього підприємництва (МСП).
Окрім забезпечення оборотного капіталу та інвестицій для підприємців, кредит сприятиме збереженню робочих місць і стабільності бізнес-процесів в умовах розв’язаної росією війни та пов’язаних з нею економічних викликів.
Ця ініціатива також допоможе зміцнити банківський сектор України, враховуючи, що доступ до середньострокового фінансування в національній валюті все ще є обмеженим. 30% кредитів, виданих за рахунок цих коштів, будуть спрямовані на підтримку сталого розвитку та запровадження зелених технологій.
Фінансування супроводжується субсидією до 10% на відсоткову ставку, яку надає Європейський Союз у межах ініціативи EU4Business.
ПроКредит Банк є одним із ключових партнерів ЄБРР в Україні. Завдяки орієнтації на МСП, які складають понад 98% його клієнтів, банк відіграє важливу роль у забезпеченні приватного сектору доступом до фінансування.
У співпраці з ЄБРР він уже направив понад €235 мільйонів на розвиток українських підприємств, зокрема €165 мільйонів у рамках програм із розподілу ризиків. Крім того, нещодавно банк уклав угоду на €10 мільйонів в межах Програми сприяння торгівлі ЄБРР.
ЄБРР, найбільший інституційний інвестор України, з початку війни виділив понад €5,4 мільярда на підтримку країни. Його діяльність спрямована на забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення критично важливої інфраструктури, а також підтримку приватного сектору й міжнародної торгівлі.
За матеріалами:
ПроКредит Банк
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