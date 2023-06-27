Проїзд для учнів у громадському транспорті: що треба знати — Finance.ua

Проїзд для учнів у громадському транспорті: що треба знати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Проїзд для учнів у громадському транспорті: що треба знати

Проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним із 1 липня до 31 серпня.

Про це пише КМДА.

Відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання — із 1 вересня до 1 липня наступного року. Про це нагадав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, посилаючись на відповідне рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4007/4048 «Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві» (у редакції рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5924−5965).

«Тобто з 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%», — пояснив Валентин Мондриївський.

Так, щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок «Київ Цифровий», необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути «Придбати проїзний».

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом, або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути «Поповнити». Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.

Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.

Поповнити учнівський, окрім того, можна у касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП «ГІОЦ».

Також, відповідно до рішення Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

Довідка Finance.ua:

Відповідно до розпорядження КМДА № 399 від 05.03.2020 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:

без обмеження поїздок на місяць — 325 грн;

без обмеження поїздок на другу половину місяця — 162,50 грн;

проїзний на місяць на 46 поїздок — 72,50 грн;

проїзний на місяць на 62 поїздки — 97,50 грн;

проїзний на місяць на 92 поїздки — 143,75 грн;

проїзний на місяць на 124 поїздки — 192,50 грн.

Учнівський квиток можна поповнити також на необхідну кількість одноразових поїздок. Мінімум — на 1 поїздку, максимум за одне поповнення — на 50. У разі придбання одноразових поїздок «учнівська» знижка не діє. Як і для інших категорій пасажирів, діє принцип: чим більше квитків придбано — тим більше знижка. На 50 поїздках можна заощадити 75 грн.

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