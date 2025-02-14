Програми підтримки аграрїів мають тривати 3−7 років, державні с/г землі повинні наповнювати держбюджет — Зеленський — Finance.ua
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Програми підтримки аграрїів мають тривати 3−7 років, державні с/г землі повинні наповнювати держбюджет — Зеленський

Аграрний ринок
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Програми підтримки аграрїів мають тривати 3−7 років, державні с/г землі повинні наповнювати держбюджет — Зеленський
Програми підтримки аграрїів мають тривати 3−7 років, державні с/г землі повинні наповнювати держбюджет — Зеленський
Програми підтримки аграріїв мають тривати 3−7 років, а державні сільгоспземлі мають не простоювати, а наповнювати бюджет, наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом в Рівненській області.
«Державні програми підтримки аграрного сектору повинні бути прогнозованими та довгостроковими, працювати на перспективу, а не точково. Це про стабільність для українських аграріїв, особливо у тваринництві та довгострокових інвестиційних проєктах. Вже розпочали розробку відповідних програм», — розповів про виступ президента перед бізнесом міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.
Він також зауважив, що ще одним ключовим напрямом, на думку президента України, є ефективне використання державних земель. Ті с/г ділянки, що простоюють або використовуються неефективно, будуть передаватися на прозору оренду через «Прозорро.Продажі» в рамках проєкту «Земельний банк». Державний бюджет воюючої країни має наповнюватися за рахунок внутрішніх резервів, акцентував міністр.
«Мінагрополітики продовжує системну роботу щодо підтримки агросектору України. Наша мета — створити прогнозовані та довгострокові умови для розвитку сільського господарства, забезпечити стабільність для аграріїв, підтримати тваринництво та залучити інвестиції у стратегічно важливі проєкти», — запевнив міністр агрополітики.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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