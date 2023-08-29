Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити

Кредит&Депозит
44
Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити
Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити
Минулого тижня за програмою «єОселя» кредити на придбання житла на 200 мільйонів гривень отримали 135 українців.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом з початку дії програми пільгові кредити на житло було видано 2679 родинам на суму 3,77 млрд грн.
«Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них — військовослужбовці та силовики», — зазначила заступниця міністра Надія Бігун.
Вона нагадала, що для цих категорій, як і для медиків, педагогів та науковців, програмою передбачена пільгова ставка кредитування — 3%.
Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити
Також за останній тиждень іпотечні кредити під 3% отримали 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці.
Крім цього, з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла.
Читайте також
«Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців», — додала Бігун.
У Мінекономіки уточнили, що найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
  • Київської області - 41;
  • міста Києва — 20;
  • Вінницької та Рівненської областей — по 8;
  • Волинської - 7.

Довідка Finance.ua:

  • у рамках державної програми часткової компенсації іпотечних кредитів «єОселя» запущено чотири регіональні програми. У чотирьох областях програми компенсації кредитів «єОселі» працюють вже станом на 22 серпня. Це Закарпатська, Миколаївська, Чернівецька та Кіровоградська області;
  • в кожній області програма має свої особливості. Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом, Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати за іпотекою військовим ЗСУ, які перебували в полоні, Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни, ВПО тощо, Кропивницька міська рада компенсує відсоткову ставку за іпотечним кредитом тим жителям міста, які взяли житло під 3%.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.