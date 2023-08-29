Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити — Finance.ua

Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити Сьогодні 15:17 — Кредит&Депозит

Програмою «єОселя» скористалися ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити

Минулого тижня за програмою «єОселя» кредити на придбання житла на 200 мільйонів гривень отримали 135 українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом з початку дії програми пільгові кредити на житло було видано 2679 родинам на суму 3,77 млрд грн.

«Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них — військовослужбовці та силовики», — зазначила заступниця міністра Надія Бігун.

Вона нагадала, що для цих категорій, як і для медиків, педагогів та науковців, програмою передбачена пільгова ставка кредитування — 3%.

Також за останній тиждень іпотечні кредити під 3% отримали 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці.

Крім цього, з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла.

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«Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців», — додала Бігун.

У Мінекономіки уточнили, що найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 41;

міста Києва — 20;

Вінницької та Рівненської областей — по 8;

Волинської - 7.

Довідка Finance.ua:

у рамках державної програми часткової компенсації іпотечних кредитів «єОселя» запущено чотири регіональні програми. У чотирьох областях програми компенсації кредитів «єОселі» працюють вже станом на 22 серпня. Це Закарпатська, Миколаївська, Чернівецька та Кіровоградська області;

в кожній області програма має свої особливості. Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом, Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати за іпотекою військовим ЗСУ, які перебували в полоні, Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни, ВПО тощо, Кропивницька міська рада компенсує відсоткову ставку за іпотечним кредитом тим жителям міста, які взяли житло під 3%.



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