Програмою «Власна справа» цьогоріч скористалися вже 2 800 українців — Finance.ua

Програмою «Власна справа» цьогоріч скористалися вже 2 800 українців Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Програмою «Власна справа» цьогоріч скористалися вже 2 800 українців

За програмою «Власна справа» за підсумками десятої хвилі подачі заяв грантові кошти від держави у розмірі ₴72 мільйони на започаткування або розвиток бізнесу отримають 306 українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки , передає Укрінформ.

«За результатами десятої хвилі подачі заяв на мікрогранти 306 українців отримають 72 млн грн на старт або розширення власної справи. Загалом з початку цього року можливістю отримати фінансову підтримку від держави на розвиток бізнесу за програмою „Власна справа“ скористались вже 2800 українців. Держава інвестує в їх бізнес-проєкти 665 млн грн. Це інвестиції не лише в розвиток підприємництва, це також інвестиції в активізацію ринку праці, адже цьогорічні грантоотримувачі створять понад 6 тисяч нових робочих місць», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 56% жінок і 44% чоловіків. З них, понад 70% мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів з Львівської (56 осіб), Рівненської (33 особи), Івано-Франківської (24 особи), Полтавської (21 особа), Київської (19 осіб) областей.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу. Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (94 особи), переробна промисловість (49 осіб), тимчасове розміщування й організація харчування (40 осіб), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (22 особи).

Довідка Finance.ua:

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

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Укрінформ За матеріалами:

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