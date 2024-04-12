Програма пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей: хто може взяти участь — Finance.ua
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Програма пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей: хто може взяти участь

Енергетика
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Програма пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей: хто може взяти участь
Програма пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей: хто може взяти участь
Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розробляє програму компенсації українцям тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах.
Про це під час пресконференції в Укрінформі «Енергоефективність: готові рішення та доступне фінансування для розвитку бізнесу» і практичного семінару з підтримки фінансування енергоефективних рішень для МСП за програмою «Додай енергії твоєму бізнесу» повідомив голова правління ФРП Андрій Гапон.
За його словами, з пропозицією про підготовку нової програми підтримки енергетики, орієнтованої на фізичних осіб, до Фонду звернулося Міненерго.
«Це досить незвична для нас категорія реципієнтів, адже раніше ФРП орієнтувався лише на підтримку українського бізнесу — передовсім, мікро-, малого й середнього підприємництва. Ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування, яке ми знайшли, власники приватних домогосподарств могли взяти споживчі позики в банках-партнерах нової бюджетної програми для компенсації тіла кредитів, виданих для встановлення сонячних панелей», — пояснив Гапон.
За матеріалами:
Укрінформ
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