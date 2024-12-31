Проходьте опитування та отримайте шанс виграти 5 тис. грн — Finance.ua

Проходьте опитування та отримайте шанс виграти 5 тис. грн Сьогодні 12:20 — Особисті фінанси

Проходьте опитування та отримайте шанс виграти 5 тис. грн

Шановні читачі!

Ми завжди хочемо надавати найкращі фінансові послуги, які максимально відповідають вашим потребам та звичкам. Наразі ми плануємо розширити свої сервіси, а щоб зробити це — нам важлива ваша думка! Finance.ua разом із порталом Мінфін запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», щоб краще зрозуміти фінансові звички та потреби наших читачів.

Ваші відповіді допоможуть нам розробити нові інструменти, що зроблять управління фінансами простішим і зручнішим.

Чому варто пройти опитування:

ви допоможете створити сервіси, які дійсно відповідають вашим вимогам та вимогам багатьох українців;

щотижня ми розігруємо 5 000 гривень серед учасників опитування, і ви можете стати одним із переможців!

🕒15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!

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