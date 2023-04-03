Прогнозованого врожаю вистачить як для українців, так і для продажу за кордон — Гайду — Finance.ua

Прогнозованого врожаю вистачить як для українців, так і для продажу за кордон — Гайду Вчора 21:34 — Аграрний ринок

Українські аграрії зможуть провести посівну на 19 млн гектарів. Це майже такі ж площі, як і минулого року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Олександр Гайду.

«Через зростання цін для виробництва зернових посівні площі та врожайність зменшуються. Загалом врожай зернових та зернобобових культур цього року очікується на рівні 44 млн тонн. Це на 13% менше, ніж минулого року. Зокрема, пшениці, ячменю та кукурудзи можуть зібрати менше», — зазначив депутат.

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У той же час збільшиться виробництво олійних культур. До 19 млн тонн проти 18 млн тонн попереднього року. Зростуть врожаї соняшнику, ріпаку та сої. Також може зрости виробництво цукрового буряку.

«Цього достатньо для внутрішніх потреб. Наприклад, близько третини врожаю зернових покриває потреби українців. Усе інше йде на експорт. Це внесок в економічну стабільність країни, валютна виручка, робочі місця. Продукції має вистачити і українцям, і людям, які потребують нашої агропродукції», — підсумував очільник Комітету.

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