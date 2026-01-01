Прогноз Financial Times на 2026 рік Сьогодні 10:35

Автори видання Financial Times склали прогноз про події, які можуть відбутися у світі в 2026 році. Аналітики проаналізували все: від майбутнього війни в Україні та політичних потрясінь у США до появи домашніх роботів-гуманоїдів і серйозних ризиків на ринку штучного інтелекту.

Про Україну

Аналітики вважають, що Зеленський не піде на виведення військ із Донбасу, оскільки це надто ризиковано для держави та суперечить Конституції.

Ідея створення «нічийної» демілітаризованої зони також виглядає нежиттєздатною, бо вона не підходить ні Києву, ні Москві.

За прогнозом, Україна може здатися лише у випадку раптового та масштабного прориву оборони, що наразі виглядає малоймовірним.

Про технології та ШІ

Очікується, що бульбашка штучного інтелекту лусне. Ринок може впасти на 10−15%, проте технологічні гіганти встоять. Попри прогрес, ШІ все ще не зможе написати музичний хіт, який би очолив світові чарти.

FT прогнозує, що 2026 рік може стати початком ери домашніх роботів-гуманоїдів.

Комерційний запуск квантового комп’ютера знову відкладається, хоча технологія вже на порозі реалізації.

Про економіку та фінанси

Світові центробанки, за винятком Японії, продовжуватимуть знижувати відсоткові ставки, а золото може перевищити $5000 за унцію.

Китайський юань суттєво не зміцниться, а загальний рівень торговельних мит США припинить зростання.

Водночас очікується серія складних банкрутств приватних компаній, а Tesla продовжить втрачати свою частку ринку в США, Китаї та ЄС. При цьому Африка випередить Азію за темпами зростання ВВП.

Про політику та владу

Республіканці можуть втратити більшість у Палаті представників США, що створює ризик нового імпічменту Дональда Трампа.

У Європі збережеться стабільність у Франції та ізоляція партії АдН у Німеччині, проте британські лейбористи можуть показати слабкий результат, поставивши під удар позиції Кіра Стармера.

Водночас Санае Такаїчі втримає посаду прем’єрки Японії, а Лула да Сілва знову виграє президентські вибори у Бразилії.

Про геополітику та суспільство

На Близькому Сході не варто очікувати на нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

У соціальній сфері гендерний розрив у професійному спорті залишиться значним: жодна жінка-спортсменка не зможе увійти до списку 50 найбільш високооплачуваних атлетів світу.

