Прогноз ціни Solana: SOL націлився на 300 $ після зростання до 247 $, у фокусі прорив до 250 $

Solana продемонструвала сильне зростання, досягнувши нового максимуму вище 247 доларів. Увага ринку тепер зосереджена на тому, чи зможе вона подолати рівень 250 доларів. Зі зростанням інтересу та активною торгівлею фокус зосереджується на наступній можливій цілі. Чи підштовхне імпульс її ближче до 300 доларів, чи опір сповільнить рух? Відповідь може сформувати майбутні тенденції.

XYZVerse встановлює нову тенденцію, чи може це бути наступна мем-монета з 50-кратним зростанням?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Як перший в історії мем-токен для всіх видів спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає раннім інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних крипто-інфлюенсерів. DanjoCapitalMaster , який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за частку від того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,005 долара на етапі 13, а зібрано вже понад 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили на ранній стадії, отримали значну знижку, а з цільовою ціною лістингу в 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність, щоб створити міцну ринкову основу. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Більше того, велика частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador Program, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними зірками, щоб підвищити впізнаваність.

Нещодавнє партнерство з децентралізованим букмекером bookmaker. XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим передпродажем, сильною спільнотою та амбіційним планом розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тому, якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до нього ближче.

Solana (SOL)

Джерело: TradingView

За останні 7 днів SOL підскочив на 16,77% і зараз торгується в діапазоні від 213,97 до 257,98. Приріст за 1 місяць сягає 29,73%, а за 6 місяців — аж 92,28%. Короткострокові покупці активні, але ціна все ще залишається нижче піку цього тижня, що вказує на паузу після ралі.

10-денна середня становить 241,90, а 100-денна — 238,56, тобто швидка лінія лише на 3,34 вище за повільну. Індикатори імпульсу показують 43,97 і 27,10, обидва нижче нейтрального рівня, а сигнальна лінія є дещо негативною. Ця комбінація свідчить про охолодження ринку, але не про його злам. Бики вкажуть на широке шестимісячне зростання, ведмеді відзначать слабкий імпульс.

Якщо SOL зможе закритися вище 257,98, відкриється шлях до найближчої верхньої межі на рівні 275,85, що додасть близько 18% від середнього діапазону. Прорив вище 275,85 може націлити на 319,86, що є подальшим стрибком на 36%. Нездатність утримати 213,97 призведе до падіння ціни до мінімуму 187,83, що є падінням близько 20%. Більш глибоке падіння до 143,82 означатиме приблизно 39% від поточних рівнів. Трейдери зараз спостерігають, чи імпульс перевернеться в бік зростання, чи проб’є першу підтримку.

Висновок

SOL зберігає сильну динаміку до 300 доларів під час бичачої фази 2025 року; перспективи залишаються хорошими, але First All-Sport Memecoin XYZVerse націлений на зростання, поєднуючи пристрасть до спорту з енергією мемів.

