Професії майбутнього: як зміниться ринок праці в Україні — Finance.ua

Професії майбутнього: як зміниться ринок праці в Україні Сьогодні 22:08

Професії майбутнього: як зміниться ринок праці в Україні

Стрімкий технологічний розвиток спричинив значні зміни у багатьох сферах. Так, певні професії зникли, адже людський ресурс було замінено на автоматизований механізм. Через декілька років деякі спеціалісти залишаться без роботи.

Технологічний розвиток невпинно поглинає деякі спеціальності. Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко розказала, які професії скоро зникнуть.

Найперше, що потрібно зрозуміти: модернізація торкнеться усіх сфер. Людський ресурс має ефективно задіюватись, механічна діяльність з часом повністю перейде в автоматизоване русло.

У майбутньому скорочень зазнають:

турагенти;

рієлтори;

бібліотекарі та архіваріуси;

оператори call-центру;

касири;

секретарі та адміністратори;

бухгалтери;

юристи-консультанти;

копірайтери, коректори і перекладачі.

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Будь-яка спеціальність, де можлива технічна заміна, вірогідно, зазнає кризи. Наприклад, професія касира легко заміниться станціями самокаси, а турагента — автоматичним пошуком за чітко визначеними параметрами у базі курортів.

На які професії буде попит у майбутньому

«Очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею. Також приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% - у сфері сільського господарства та оборонна сфера», — каже експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко.

Безумовно, кризи на ринку праці не уникнути. Гаврюшенко вважає, що у майбутньому суттєво зросте запит на такі професії:

цифрові технології;

сфера освіти;

інтернет-торгівля;

усе, що пов’язане з аграрною сферою;

оборонна діяльність.

Тобто з’явиться потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які будуть продовжувати модернізацію. Варто зазначити і те, що складна ситуація в Україні вносить свої корективи у ринок праці. Аграрна та воєнна сфера матимуть стрімкий та швидкий розвиток.

Телеканал 24 За матеріалами:

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