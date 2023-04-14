Продуктовий ритейл домовився про стабільне постачання базових товарів в умовах воєнного стану — Finance.ua
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Продуктовий ритейл домовився про стабільне постачання базових товарів в умовах воєнного стану

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Продуктові торгівельні мережі підписали Меморандум, який фіксує терміни розрахунків з виробниками базового набору продуктів харчування.
Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Асоціація ритейлерів України.
«Продуктові торгівельні мережі підписали Меморандум, за яким умови оплати за договорами поставки базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів. Документ набере чинності з дня отримання висновків Антимонопольного комітету України щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням Закону України «Про захист економічної конкуренції», — сказано у повідомленні.
До списку товарів, на які поширюватиметься дія Меморандуму, увійшли такі товари вітчизняного виробництва (крім товарів, маркованих як «органічна продукція»): крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова), цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне, хліб, батон, макаронні вироби з м’яких сортів, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту, молоко (окрім тривалого зберігання), сир кисломолочний, кефір у плівці, масло вершкове жирністю 72,5, сметана у плівці, яйця курячі (нефасовані) або категорії С1; олія соняшникова рафінована, м’ясо курятини, м’ясо свинини, овочі нефасовані «борщового набору» (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна), вода мінеральна негазована.
При цьому, торгівельні мережі у своїй діяльності продовжуватимуть дотримуватись вимог діючих урядових постанов № 160 та № 1236 щодо строків розрахунків на соціальні товари в межах 10 календарних днів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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