Продовження росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр — Finance.ua

Продовження росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр Сьогодні 06:31 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.

«Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП», — сказав Шмигаль на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Як повідомлялося, минулого тижня перший заступник міністра економіки Денис Кудін повідомив, що російські атаки по енергоінфраструктурі збільшили темпи спаду економіки України в листопаді цього року проти листопада минулого року, орієнтовно, до 41% порівняно з 39% у жовтні та 30,8% у третьому кварталі. За його словами, загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено до 33,2% з 32%.

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