Продажі вживаних авто стабілізувалися — Finance.ua

Продажі вживаних авто стабілізувалися Сьогодні 01:04 — Технології&Авто

Продажі вживаних авто стабілізувалися

За підсумками другого місяця року, продажі вживаних авто в Україні стабілізувалися: показники майже повторюють результати січня. Експерти Інституту досліджень авторинку розповіли, що відбувається з продажами вживаних легковиків.

У лютому українці придбали 77,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, і так само як у січні-2023.

Частка внутрішніх перепродажів при цьому стабільно висока: 83% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто.

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у лютому 2022 року цей показник був зафіксований на рівні 30,8%.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку в лютому українці уклали 64,4 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Такий показник виявився на −5,3% меншим за лютий 2022 року, та на −0,8% меншим за січень-2023.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 9,7 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 6,6 тисячі реєстрацій, вони складають 21% від загальної кількості проданих вживаних машин у лютому.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (7,1 тис.), Львівська (5,9 тис.) та Одеська (5,5 тис.) області. Така картина повністю повторює тенденції попередніх місяців.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Луганській (330 угод), Херсонській (424 угоди) та Донецькій (766 угод) областях. Також до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Чернігівська (1,6 тис.) та Миколаївська (1,4 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у лютому 2023 року привезли 13,1 тис. вживаних авто. Такий показник на −56,5% менший, ніж у лютому-2022 та на 4,4% більше, ніж у січні-2022.

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,6 тис. шт.), в Києві (1,1 тис. шт.), Рівненській (918 шт.), Київській (912 шт.) та Вінницькій (878 шт.) областях.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (57 шт.), Луганській (57 шт.), Херсонській (89 шт.), Миколаївській (181 шт.) та Запорізькій (193 шт.) областях.

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