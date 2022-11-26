Продажі нових легковиків у Європі зростають — Finance.ua

Продажі нових легковиків у Європі зростають Сьогодні 05:09 — Особисті фінанси

Продажі нових легковиків у Європі зростають

Продажі нових легковиків у ЄС зростають другий місяць поспіль. У жовтні зареєстрували 745 855 одиниць, що на 12,2% більше, ніж у попередньому році за аналогічний період.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Незважаючи на тенденцію зростання ринку, такий жовтневий результат продажів нових авто майже на 290 тис. менший за показники жовтня «доковідного» 2019 року.

При цьому ріст зафіксований на усіх найбільших ринках Європи:

Німеччині (+16,8%);

Італії (+14,6%);

Іспанії (+ 11,7%);

французький ринок може похвалитися більш скромним, але все ж непоганим покращенням результатів (+5,5%).

Загалом, динаміка європейського ринку нових легкових авто протягом перших десяти місяців 2022 року залишається від’ємною (-8,1%), оскільки зростання продажів протягом останніх двох місяців виявилося недостатнім для компенсації спаду у січні-липні.

Протягом перших 10 місяців 2022 року з чотирьох основних ринків ЄС найбільше зниження зафіксували в Італії (-13,8%). Другою стала Франція (-10,3%), а за нею розмістилися Іспанія (-5,8%) і Німеччина (-5,5%).

Згідно з аналізом Інституту досліджень авторинку, у жовтні 2022 року в Україні зареєстрували 2 842 нових легкових автомобілів, що на 60,8% менше, ніж за жовтень-2021.

Загалом із січня по жовтень 2022 року в нашій країні було зареєстровано 28 950 легкових автомобілів, що на 51,1% менше, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Головна причина такого значного падіння продажів нових авто — війна в Україні та її наслідки.

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