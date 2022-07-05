Продажі "АвтоВАЗу" в рф у річному вимірі впали на 80% — Finance.ua

Продажі "АвтоВАЗу" в рф у річному вимірі впали на 80% Вчора 20:40 — Фондовий ринок

Продажі "АвтоВАЗу" в рф у річному вимірі впали на 80%

Продажі російського автовиробника «АвтоВАЗ» за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

Про це пише «Интерфакс» із посиланням на заяву голови компанії Максима Соколова у кулуарах виставки «Іннопром-2022».

За його словами, «АвтоВАЗ» у червні збільшив продажі автомобілів Lada на російському ринку майже на чверть порівняно з травнем, до 7 484 автомобілів.

«Це плюс 24,5% до травня поточного року», — сказав Соколов.

За підсумками 1 півріччя в рф було реалізовано 74 714 машин Lada, що у 2,7 рази (62,7%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в рф на 6 місяців. У компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще «серйознішою і затяжнішою».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.