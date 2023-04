Продаж комп'ютерів Apple впав на 40% — Bloomberg — Finance.ua

Продаж комп'ютерів Apple впав на 40% — Bloomberg Вчора 02:24 — Фондовий ринок

Продаж комп'ютерів Apple впав на 40% — Bloomberg

Поставки персональних комп’ютерів Apple Inc. скоротилися на 40,5% в першому кварталі, що ознаменувало важкий початок року для виробників ПК, які борються з надлишком непроданих запасів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт International Data Corporation (IDC).

Поставки всіх виробників ПК разом узятих скоротилися на 29% до 56,9 млн одиниць і впали нижче рівня початку 2019 року, оскільки сплеск попиту, викликаний віддаленою роботою в епоху пандемії, вичерпався.

Серед лідерів ринку Lenovo Group Ltd. і Dell Technologies Inc. зареєстрували падіння більш ніж на 30%, а HP Inc. — на 24,2%. Жоден великий бренд не залишився осторонь від спаду, а Asustek Computer Inc. замикає топ-5 з падінням на 30,3%.

Уповільнення споживчих витрат за останній рік призвело до двозначного зниження поставок смартфонів і накопичення надлишку серед провідних світових постачальників мікросхем пам’яті. Samsung Electronics Co., який постачає пам’ять для портативних пристроїв, а також настільних і портативних комп’ютерів, заявив, що скорочує виробництво пам’яті після того, як повідомив про свій найнижчий прибуток з часів фінансової кризи 2009 року.

Позитивним моментом є те, що попит на системи охолодження дає виробникам час і простір для внесення змін, оскільки багато заводів вивчають варіанти виробництва за межами Китаю. Apple поступово диверсифікує географію виробничої бази, оскільки наростаюча напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном загрожує порушити ланцюжок поставок.

Діло За матеріалами:

