Продав «гуманітарки» на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду — Finance.ua

Продав «гуманітарки» на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду Вчора 17:43 — Кримінал

Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду у Житомирській області. Чоловік ввозив з-за кордону гуманітрану допомогу для ЗСУ, але не відправляв її на фронт, а продавав.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора

«Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, проте не відправляв товари на потреби Збройних сил України, а продавав їх. Він складав квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари у холі одного з гуртожитків у Житомирі», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги майже на півмільйона гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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