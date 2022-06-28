Продав «гуманітарки» на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду — Finance.ua

Продав «гуманітарки» на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду
Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду у Житомирській області. Чоловік ввозив з-за кордону гуманітрану допомогу для ЗСУ, але не відправляв її на фронт, а продавав.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
«Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, проте не відправляв товари на потреби Збройних сил України, а продавав їх. Він складав квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари у холі одного з гуртожитків у Житомирі», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги майже на півмільйона гривень.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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