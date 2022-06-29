Продати квартиру тепер знову можна по довіреності — Finance.ua

Продати квартиру тепер знову можна по довіреності Вчора 14:00 — Нерухомість

24 червня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану» № 719.

Зокрема відповідно до неї встановлено граничність зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці.

Відповідно до постанови КМУ з 29 червня послаблено раніше встановлені заборони для нотаріусів. Детальніше про них розповіла екс-заступник міністра юстиції України Ольга Оніщук.

«З огляду на потреби у вирішенні майнових питань наших громадян (як тих, які перебувають в Україні, так і тих, хто поки змушений знаходитися за її межами), Уряд послабив діючі в умовах воєнного стану нотаріальні заборони. Для тих, хто планує проводити операції з нерухомістю, коротко розкажу про головні зміни в форматі „було — стало“».

Діяла повна заборона на нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомості, які укладені від імені фізичної особи-відчужувача на підставі довіреності.

Тепер громадяни (навіть ті, які перебувають за кордоном) зможуть продати/подарувати власні квадратні метри, видавши довіреність на ім’я свого представника, який перебуває в Україні.

При цьому є важлива умова: якщо з дня видачі такої довіреності сплинуло більше одного місяця (більше двох, — якщо її посвідчено за кордоном), нотаріусу потрібно буде додатково надати заяву довірителя про підтвердження дії довіреності, засвідчену українським нотаріусом не раніше ніж за 7 календарних днів, а консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави — не раніше ніж за 1 місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору/акта.

Раніше нотаріус не міг посвідчити договір про продаж/дарування нерухомості до спливу одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача.

Виняток: набуття відчужувачем права власності у порядку спадкування або у результаті визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності.

Зараз дію такого «мораторію» обмежили. Місячна заборона на відчуження діятиме тільки для об’єктів, набутих у власність у результаті так званих ризикових операцій. Ідеться про випадки, коли право власності на нерухомість було набуто відчужувачем під час дії воєнного стану в Україні на підставі договору або у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Для процедури спадкування було запроваджено правило зупинення на весь час дії воєнного стану перебігу шестимісячного строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття.

Зараз така процедурна «пауза» матиме дедлайн: перебіг вказаного строку зупинятиметься на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

«Свідоцтво про право на спадщину видаватиметься спадкоємцям після спливу строку для прийняття спадщини», — зазначила юрист.

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