Процесори Intel поводяться «дуже дивно» через помилку: кому потрібно поставити оновлення — Finance.ua

Процесори Intel поводяться «дуже дивно» через помилку: кому потрібно поставити оновлення Сьогодні 04:34 — Фондовий ринок

Уразливість, що спричиняє серйозні збої в системі, виявили в моделях з архітектурою Ice Lake, яка отримала нову функцію для мікрокоду.

Компанія Intel заявила, що виправляє серйозну помилку своїх процесорів, яка викликає «дуже дивну поведінку» і може бути використана хакерами проти хмарних сервісів. Про це повідомляє портал Ars Technica.

Уразливість, що зачіпає практично всі сучасні процесори компанії, призводить до того, що вони «переходять у стан збою, коли звичайні правила не застосовуються», заявив Тевіс Орманді, один із кількох дослідників безпеки в Google, які виявили помилку. У цьому стані пристрій може поводитися несподівано і потенційно небезпечно, що може призвести до «поломки» операційної системи. Збій може статися навіть у тому разі, якщо ненадійний код виконується в гостьовому обліковому записі віртуальної машини, який, згідно з більшістю моделей хмарної безпеки, вважається захищеним від таких проблем. Також можливе підвищення привілеїв для користувачів.

Помилка, що отримала назву Reptar, пов’язана з тим, як процесори керують префіксами в інструкціях, які система надсилає запущеним програмам. Зазвичай механізми декодування дають змогу ігнорувати надлишкові префікси, але в цьому випадку префікси давали «несподівані результати» під час роботи на процесорах Intel, що підтримують нову функцію, відому як швидке коротке повторення, яка була введена в архітектуру Ice Lake для усунення недоліків мікрокодування.

Список процесорів, які мають цю вразливість, доступний тут . Як зазвичай, оновлення мікрокоду будуть доступні від виробників пристроїв або материнських плат. Хоча під час повсякденного використання власники ПК на таких процесорах навряд чи зіткнуться з якоюсь безпосередньою загрозою, пов’язаною з цією вразливістю, їм слід звернутися до виробника за виправленням.

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