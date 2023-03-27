Пріоритетні напрями відновлення України (інфографіка) — Finance.ua

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Пріоритетні напрями відновлення України (інфографіка)

Казна та Політика
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Пріоритетні напрями відновлення України (інфографіка)
Пріоритетні напрями відновлення України (інфографіка)
Потреба у відновленні України становить 411 мільярдів доларів, а пріоритетними напрямками стануть критична інфраструктура, житло та важливі соціальні й транспортні об’єкти.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури з посиланням на оновлений звіт Світового банку. Відповідно до звіту, пряма шкода за підсумками першого року війни становить 135 мільярдів доларів, а завдані збитки — близько 290 мільярдів доларів.
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«Потреба у відновленні загалом становить 411 мільярдів доларів. У пріоритеті — відбудова критичної інфраструктури, житла та важливих соціальних і транспортних об’єктів. Тут ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, як фінансової, так і матеріально-технічної. Також вже ми формуємо цифрову екосистему, яка забезпечить повну прозорість та відкритість усіх процесів, пов’язаних з відбудовою. Зокрема, йдеться про створення Електронної системи управління відбудовою, яка дозволить міжнародним партнерам та громадськості відстежувати кожен етап реалізації проєктів відновлення», — розповів Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Інфографіка: Мінінфраструктури
Інфографіка: Мінінфраструктури
Найбільша пряма шкода була завдана в таких сферах:
  • житло — 50,4 мільярдів доларів;
  • транспорт — 35,7 мільярдів доларів;
  • торгівля та промисловість — 10,9 мільярдів доларів;
  • енергетика та видобувна галузь — 10,6 мільярда доларів;
  • сільське господарство — 8,7 мільярда доларів.
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Найбільше коштів на відновлення потребують транспортна сфера (понад 22% загальної потреби відновлення), житлова (майже 17%) та енергетика (понад 11%).
Дослідження шкоди та потреб відновлення наразі не включає дані з тимчасово окупованих територій. Після їх звільнення там буде додатково збиратися інформація.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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