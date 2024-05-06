Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

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Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Казна та Політика
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Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації, Фото: V_Zelenskiy_official
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану й мобілізації на 90 днів.
Про це йдеться на сайті українського парламенту.
Законопроєкт під номером 11 234 «Про затвердження Указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» передбачає продовження з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.
Іншим законопроєктом 11 235 «Про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.
Це означає, що воєнний стан і загальну мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, 12 лютого Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 13 травня 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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