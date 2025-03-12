Президент пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші — Finance.ua

Президент пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші Сьогодні 15:26

Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

Як відзначив президент, до зустрічі команд України та США у Саудівській Аварії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід.

За словами Зеленського, в середині зустрічі українська команда з’явилася з ним, а американська делегація — з президентом США Дональдом Трампом, і підняли питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по всій території.

«Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русскім, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити рф до закінчення війни. Тому моя реакція була — ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона», — пояснив він.

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