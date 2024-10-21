Президент підписав закон про «прозоре будівництво» — Finance.ua

Президент підписав закон про «прозоре будівництво»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про «прозоре будівництво».
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, один із співавторів законопроєкту Ярослав Железняк.
«Президент підписав законопроєкт № 11 057 <…> про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво)», — повідомив Железняк.
Закон зобов’язує державних замовників оприлюднювати в системі Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва.
Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.
19 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про публічні закупівлі», якими зобов’язала державних замовників оприлюднювати в Prozorro ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Законопроєкт № 11 057 у другому читанні підтримали 267 народних депутатів.
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