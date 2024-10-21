Президент підписав закон про «прозоре будівництво» — Finance.ua

Президент підписав закон про «прозоре будівництво» Вчора 18:33 — Казна та Політика

Президент підписав закон про «прозоре будівництво», pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про «прозоре будівництво».

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, один із співавторів законопроєкту Ярослав Железняк.

«Президент підписав законопроєкт № 11 057 <…> про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво)», — повідомив Железняк.

Закон зобов’язує державних замовників оприлюднювати в системі Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва.

Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

19 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про публічні закупівлі», якими зобов’язала державних замовників оприлюднювати в Prozorro ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Законопроєкт № 11 057 у другому читанні підтримали 267 народних депутатів.

Укрінформ За матеріалами:

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