Президент підписав закон про факторинг: що зміниться — Finance.ua

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Президент підписав закон про факторинг: що зміниться

Казна та Політика
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Президент підписав закон про факторинг: що зміниться
Президент підписав закон про факторинг: що зміниться
Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює підходи до факторингової діяльності в країні. Документ вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.
Про це йдеться в карті законопроєкту № 12306.
Положення закону спрямовані на:
  • імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг;
  • запровадження держреєстрації відступлення права вимоги;
  • визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.
Окрім цього, як зазначає голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.
Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.
За словами Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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