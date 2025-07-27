Президент підписав закон про факторинг: що зміниться — Finance.ua

Президент підписав закон про факторинг: що зміниться Вчора 18:45 — Казна та Політика

Президент підписав закон про факторинг: що зміниться

Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює підходи до факторингової діяльності в країні. Документ вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.

Про це йдеться в карті законопроєкту № 12306.

Положення закону спрямовані на:

імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг;

запровадження держреєстрації відступлення права вимоги;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.

Окрім цього, як зазначає голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

За словами Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.

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