Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео) — Finance.ua

Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео) Сьогодні 04:58 — Технології&Авто

Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)

Новий Ford Mustang 2024 отримав першу заряджену версію від Shelby. Її назвали Super Snake і випускатимуть невеликими партіями — по 250 авто на рік. Про це повідомляється на сайті Shelby American.

Ford Mustang Shelby Super Snake може зберегти стандартний 5,0-літровий V8 на 480 к. с. або ж його оснастять механічним компресором, що підніме віддачу до 830 сил. Поки що це найпотужніший Ford Mustang сьомого покоління, хоча для моделі минулої генерації Shelby випускали і 1300-сильні версії.

Крім того, встановили гучний спортивний вихлоп від Borla. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну КПП. Підвіску Ford Mustang серйозно доопрацювали, а трансмісію посилили.

Відрізнити новий Ford Mustang Shelby Super Snake можна упізнати за агресивнішою передньою частиною, аеродинамічним обвісом, розширеними колісними арками та великим заднім антикрилом.

До того ж, Ford Mustang Shelby Super Snake став легшим. Його 20-дюймові диски виготовлені з магнію, капот — алюмінієвий, а бампери та передні крила — карбонові. У салоні покращили оздоблення та встановили пам’ятні таблички з серійним номером авто.

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