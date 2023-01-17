Презентований найкомпактніший і найдоступніший кросовер Mitsubishi за $14 000 (фото) — Finance.ua

Презентований найкомпактніший і найдоступніший кросовер Mitsubishi за $14 000 (фото)
На автошоу в Токіо презентували Mitsubishi Delica Mini. Компактний кросовер надійде у продаж із травня за ціною від 14 000 до 17 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Модель створена до 55-річчя «великого» позашляхового мінівену Mitsubishi Delica. В її основі лежить мініатюрний Mitsubishi ek X, який належить до сегменту кей-карів — ультракомпактних міських авто.
Розміри Mitsubishi Delica Mini 2023:
- довжина — 3 395 мм;
- ширина — 1 475 мм;
- висота — 1 830 мм;
- колісна база — 2 495 мм.
Новий Mitsubishi Delica Mini виглядає дуже оригінально. У кросовера короткий високий капот і невеликі звиси кузова. Автомобіль отримав пластиковий захисний обвіс і позашляхову гуму. Задні двері виконані зсувними.
Салон Mitsubishi Delica Mini оброблений зносостійкими матеріалами, а підлога в багажнику виконана водовідштовхувальною. На центральній панелі встановлений великий сенсорний дисплей, а важіль КПП дуже високий. Топова версія отримала підігрів сидінь, камери заднього виду й адаптивний круїз-контроль.
Кросовер Mitsubishi Delica Mini оснащують 660-кубовими двигунами — 52-сильним атмосферним і 64-сильним турбованим. В обох випадках також передбачена гібридна установка потужністю 2,7 к. с. Авто отримало варіатор, а привід може бути переднім чи повним.
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