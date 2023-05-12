Презентовано новий Hyundai i20 2024: як змінився компактний хетчбек (фото) — Finance.ua

Презентовано новий Hyundai i20 2024: як змінився компактний хетчбек (фото) 12.05.2023, 02:10 — Технології&Авто

Презентовано новий Hyundai i20 2024: як змінився компактний хетчбек (фото), Фото: Hyundai

Представлено новий Hyundai i20. Компактний хетчбек В-класу пройшов фейсліфтинг і надходить у виробництво на підприємстві в Туреччині з третього кварталу цього року.

Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai i20 2024 став виразнішим на вигляд. У нього нові розкосі фари та збільшена шестикутна решітка радіатора. Крім того, замінено бампери й освіжено ліхтарі.

Фото: Hyundai

Салон Hyundai i20 2024 практично не зазнав змін. У базовій версії встановили новий екран бортового комп’ютера, тоді як у дорожчих варіантах панель приладів повністю цифрова.

Початкова комплектація Hyundai i20 тепер містить роз'єм USB-C, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Серед опцій з’явилося обладнання, властиве моделям вищого класу — акустика Bose, адаптивний круїз-контроль та камери для «сліпих» зон.

Фото: Hyundai

З лінійки Hyundai i20 2024 пропав початковий 1,2-літровий двигун. Тепер хетчбек пропонують лише з 1,0-літровими турбомоторами на 100 та 120 к. с. і комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

У модельному ряду залишиться і заряджений 204-сильний Hyundai i20 N, проте він пройде модернізацію окремо та буде представлений пізніше.

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