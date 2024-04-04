Презентовано найдешевший кросовер Toyota за $9500 (фото, відео) — Finance.ua
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Презентовано найдешевший кросовер Toyota за $9500 (фото, відео)

Технології&Авто
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Презентовано найдешевший кросовер Toyota за $9500 (фото, відео)
Презентовано найдешевший кросовер Toyota за $9500 (фото, відео), Фото: Autocar
В Індії представили новий Toyota Urban Cruiser Taisor. Компактний бюджетний купе-кросовер невдовзі надійде у продаж за ціною від 774 000 до 1 304 000 рупій ($9500 — 15 600), а згодом з’явиться і в інших країнах.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Urban Cruiser Taisor — найдешевший кросовер Toyota і один із найдоступніших купе-кросоверів у світі. Авто є побратимом Suzuki Fronx — використовує його платформу та агрегати. Обидві моделі випускають на підприємстві Maruti-Suzuki в Індії.
Фото: Autocar
Фото: Autocar
Купе-кросовер Toyota Urban Cruiser Taisor схожий із побратимом у профіль — у нього похилий дах, висока віконна лінія та розширені колісні арки. У той же час, він відрізняється дизайном передньої частини з широкою решіткою радіатора та «двоповерховими» діодними фарами.
Розміри Toyota Urban Cruiser Taisor:
  • довжина — 3995 мм;
  • ширина — 1765 мм;
  • висота — 1550 мм;
  • колісна база — 2520 мм;
  • кліренс — 190 мм.
У салоні встановлений великий 9-дюймовий тачскрін, а в дорожчих версіях є проекція на лобове скло. Крім того, бюджетна модель може бути укомплектована клімат-контролем, камерами кругового огляду та бездротовою зарядкою смартфонів. Об'єм багажника складає 308 л.
Новий Toyota Taisor дебютував із бензиновими двигунами Suzuki об'ємом 1,2 л (90 к. с.) та 1,0 л турбо (100 к. с.). У першому випадку пропонують 5-ступінчасті механічну та роботизовану КПП, у другому — механіку або 6-ступінчастий автомат.
1,0-літровий варіант споживає всього 4,4 л/100 км, а 1,2-літрову версію можна обладнати заводським ГБО. Діаметр розвороту кросовера становить лише 9,8 м.
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