Преміальний китайський бренд Hongqi випустить новий кросовер — Finance.ua

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Преміальний китайський бренд Hongqi випустить новий кросовер

Технології&Авто
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Китайська компанія Hongqi, що належить державній корпорації FAW, готує до виходу середньорозмірний кросовер HS6.
Про це повідомляє Autohome.com.
Новинка виконана у корпоративній стилістиці бренду. Спереду розташовані величезні ґрати радіатора з горизонтальними лініями. Вона плавно перетікає у світлодіодні фари. Задня частина автомобіля виділяється ліхтарями з декоративним хромованим елементом, що горизонтально розділяє оптику на дві частини.
Габарити автомобіля: 4 995 мм завдовжки, 1 960 мм завширшки і 1 760 мм заввишки. Колісна база становить 2920 мм.
Преміальний китайський бренд Hongqi випустить новий кросовер
Салон Hongqi HS6 досить мінімалістичний. На передній панелі встановлено два сенсорні екрани, на один з яких виводиться спідометр і тахометр. За увесь функціонал автомобіля відповідає вертикальний сенсорний екран мультимедійної системи.
Рушійною силою авто є 2-літровий турбодвигун CA4GC20TD-35 потужністю 252 кінські сили. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці у 210 км/год. Споряджена маса — 2090 кг.
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За матеріалами:
MMR
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