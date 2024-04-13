Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото) — Finance.ua
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Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото)

Технології&Авто
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Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото)
Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото), Фото: Stellantis
Преміальний бренд DS розширяє свою лінійку гібридних моделей. Бензоелектричні версії з’явилися у DS 3 та DS 4.
Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Нові DS 3 і DS 4 отримали гібридну установку, яка складається із 1,2-літрового бензинового турбодвигуна на 136 к. с. і 230 Н∙м, а також вбудованого у 6-ступінчасту роботизовану трансмісію електромотора, який розвиває 28 к. с. та 55 Н∙м.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Автомобілі розганяються до 100 км/год більш ніж на секунду, що є швидше за версії з 1,2-літровим 130-сильним турбомотором. Новий DS 3 Hybrid стартує до сотні за 8,4 с, а DS 4 Hybrid — за 10,4 с.
Проте основною перевагою є економічність — гібридна установка дозволяє знизити витрату пального на 16−20%, тобто зекономити 1,1−1,2 л на 100 км.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Новий DS 4 споживає в середньому 5,1 л/100 км, а DS 3 — 5,0 л/100 км. Знижується на 15−19% і рівень викидів СО2.
До того ж, гібриди DS 3 і DS 4 можуть проїжджати короткі відстані в електричному режимі завдяки батареї ємністю 0,9 кВт∙год.
Нові DS із гібридною установкою вже виходять на ринок Євросоюзу.
Гібрид DS 3 коштує від 39 950 євро, а DS 4 — від 44 250 євро.
За матеріалами:
Фокус
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