Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото) — Finance.ua

Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото) 13.04.2024, 01:04 — Технології&Авто

Преміальний бренд представив економічні гібридні авто (фото), Фото: Stellantis

Преміальний бренд DS розширяє свою лінійку гібридних моделей. Бензоелектричні версії з’явилися у DS 3 та DS 4.

Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Нові DS 3 і DS 4 отримали гібридну установку, яка складається із 1,2-літрового бензинового турбодвигуна на 136 к. с. і 230 Н∙м, а також вбудованого у 6-ступінчасту роботизовану трансмісію електромотора, який розвиває 28 к. с. та 55 Н∙м.

Фото: Stellantis

Автомобілі розганяються до 100 км/год більш ніж на секунду, що є швидше за версії з 1,2-літровим 130-сильним турбомотором. Новий DS 3 Hybrid стартує до сотні за 8,4 с, а DS 4 Hybrid — за 10,4 с.

Проте основною перевагою є економічність — гібридна установка дозволяє знизити витрату пального на 16−20%, тобто зекономити 1,1−1,2 л на 100 км.

Фото: Stellantis

Новий DS 4 споживає в середньому 5,1 л/100 км, а DS 3 — 5,0 л/100 км. Знижується на 15−19% і рівень викидів СО2.

До того ж, гібриди DS 3 і DS 4 можуть проїжджати короткі відстані в електричному режимі завдяки батареї ємністю 0,9 кВт∙год.

Нові DS із гібридною установкою вже виходять на ринок Євросоюзу.

Гібрид DS 3 коштує від 39 950 євро, а DS 4 — від 44 250 євро.

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