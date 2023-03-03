Прем’єр Румунії взяв у радники систему на основі штучного інтелекту — Finance.ua
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Прем’єр Румунії взяв у радники систему на основі штучного інтелекту

Технології&Авто
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Прем’єр Румунії взяв у радники систему на основі штучного інтелекту
Прем’єр Румунії взяв у радники систему на основі штучного інтелекту
Прем’єр-міністр Румунії Ніколае Чуке оголосив, що його почесним радником стала система на основі штучного інтелекту.
про це повідомляє Romania Journal.
«Уряд Румунії став першим на національному та міжнародному рівнях, оскільки ми обговорюємо першого урядового радника, який використовує штучний інтелект, його ім’я «Іон», що походить від дзеркального перекладу слова «ми», — сказав Чуке перед засіданням уряду в середу, 1 березня.
Він додав, що роль почесного радника полягатиме в тому, щоб консультувати уряд щодо покращення допомоги румунським громадянам, інформувати його в режимі реального часу про пропозиції та побажання румунів.

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Чуке також зазначив, що система використовує штучний інтелект, щоб швидко й автоматично фіксувати погляди, думки румунів, їхні скарги, використовуючи інформацію, доступну в публічному просторі.
За словами прем’єр-міністра, система на 100% є румунським проєктом, який є результатом спільних зусиль дослідників, експертів і компаній у цій галузі.

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За матеріалами:
Укрінформ
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