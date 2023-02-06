Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років — Finance.ua

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років Сьогодні 15:36 — Казна та Політика

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував виділяти по 15 млрд норвезьких крон (приблизно $1,5 млрд) щорічно протягом п’яти років для надання гуманітарної та військової допомоги Україні.

Про це повідомляють європейські ЗМІ.

«Ми пропонуємо, щоб Норвегія зробила довгостроковий внесок у допомогу Україні. Ми пропонуємо 15 млрд крон щороку Україні протягом п’яти років, тобто 75 млрд крон у сумі», — сказав прем’єр.

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За його словами, заплановано, що протягом першого року половина цих грошей піде на гуманітарну допомогу, друга половина — на допомогу у військовій сфері.

Для схвалення цієї пропозиції за неї має проголосувати більшість у парламенті.

Норвезьке видання Thelocal зазначає, що гарантій того, що депутати затвердять цю пропозицію в його нинішньому вигляді, немає, оскільки уряд не має більшості в парламенті: для схвалення законів, лівоцентристи, які перебувають при владі, щоразу мають отримувати підтримку хоча б частини опозиції.

Нагадаємо, через фандрейзингову платформу United24 за 9 місяців зібрано майже 279 млн доларів на підтримку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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