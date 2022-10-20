Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подає у відставку — Finance.ua

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подає у відставку Вчора 15:58

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подає у відставку

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії. Відповідну заяву Трасс зробила у четвер, 20 жовтня. Трасс залишатиметься на посаді прем’єр-міністерки, поки не буде обраний її наступник.

«Я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім’ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту. Мене обрала Консервативна партія з мандатом змінити це», — сказала Трасс.

За її словами, уряд виклав бачення економіки з низькими податками та високим темпом зростання, яка б скористалася свободами Brexit.

«Однак я визнаю, що з огляду на цю ситуацію я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія. Тому я звернулася до Його Величності Короля, щоб повідомити його, що я подаю у відставку з поста лідера Консервативної партії», — заявила Трасс.

Вона розповіла, що вранці зустрілася з головою комітету Грехемом Брейді. Вони домовилися, що вибори керівництва будуть завершені протягом наступного тижня.

«Це гарантуватиме, що ми залишатимемося на шляху виконання наших фіскальних планів і підтримки економічної стабільності та національної безпеки нашої країни. Я залишатимусь прем’єр-міністром, поки не буде обраний наступник», — сказала Трасс.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Сполученого Королівства. А вже 5 вересня у Великій Британії оголосили нового прем’єр-міністра — Ліз Трасс.

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