Представлений новий Mercedes-Benz GLC Coupe (фото) — Finance.ua

Представлений новий Mercedes-Benz GLC Coupe (фото) Сьогодні 01:40 — Технології&Авто

Представлений новий Mercedes-Benz GLC Coupe (фото), Фото: Mercedes-Benz

Лінійка Mercedes-Benz GLC 2023 розширена — до стандартної моделі та подовженої семимісної версії приєднався купеподібний варіант. Кросовер надійде у продаж із липня.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецької марки.

Як і раніше, головна відмінність Mercedes-Benz GLC Coupe — його елегантний дизайн. У купе-кросоверу стрімкий профіль з аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною. Крім того, привертають увагу витончені тоненькі ліхтарі. Авто дебютувало у версії з AMG-пакетом, що включає обваження та 19-дюймові диски замість стандартних 18-дюймових.

Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes-Benz GLC Coupe не тільки виглядає динамічно — його аеродинаміка добре опрацьована. Коефіцієнт лобового опору знижено до 0,27. Автомобіль трохи підріс у розмірах у порівнянні з попередником.

Габарити Mercedes-Benz GLC Coupe 2023:

довжина — 4731 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1605 мм;

колісна база — 2888 мм.

Інтер’єр Mercedes GLC Coupe виконаний у дусі стандартної моделі та седана C-Class. Покази приладів виведено на дисплей, а на нахиленій центральній панелі встановлено великий 11,9-дюймовий тачскрин портретного формату.

Кросовер став просторішим усередині, а об’єм його багажника зріс до 545 л. Список опцій поповнили камери кругового огляду, система напівавтономного водіння, сканер відбитків пальців і 710-ватна аудіосистема Burmester.

Фото: Mercedes-Benz

Усі Mercedes GLC Coupe 2023 є гібридами. «М’якими» 48-вольтними установками доповнили 2,0-літрові бензинові турбомотори потужністю 204 і 258 к. с., а також турбодизелі такого ж об’єму на 197 та 269 к. с.

Крім того, тепер доступні відразу три підзаряджувані гібриди — бензинові на 313 і 381 к. с., а також 333-сильний дизельний. Всі вони оснащені батареєю на 31,2 кВт∙год і можуть проїхати 113-131 км на електротязі. Найпотужніший із них стартує до 100 км/год за 5,6 с.

Кросовер Mercedes оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом. За доплату доступні пневмопідвіска та керовані задні колеса.

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