Представлений новий Lexus LBX, який стане найдешевшим кросовером марки (Фото) — Finance.ua

Представлений новий Lexus LBX, який стане найдешевшим кросовером марки (Фото) Сьогодні 23:39 — Фондовий ринок

Представлений новий Lexus LBX, який стане найдешевшим кросовером марки (Фото)

З’явилося перше зображення компактного кросовера Lexus LBX, а сьогодні компанія опублікувала серію офіційних картинок. На них LBX показаний з усіх боків, також демонструється інтер'єр автомобіля.

Усіх технічних подробиць поки що немає. Повідомляється, що автомобіль отримає виключно гібридні силові установки, без можливості підзарядки тягової батареї. Основною стане система потужністю близько 140 к.с., побудована на базі трициліндрового двигуна об'ємом 1,5 л.

Габарити Lexus LBX — 4190×1825×1560 мм при довжині колісної бази 2580 мм. Автомобіль виявився трохи більшим за одноплатформений Toyota Yaris Cross (обидві моделі базуються на платформі TNGA-B).

Lexus LBX відрізняється від Yaris Cross не лише зовні (тут своя оптика, безрамкова решітка радіатора та масивні бампери), а й усередині. На центральній панелі встановлений екран з діагоналлю 12,3 дюйми, панель приладів, судячи з картинок, теж цифрова.

Lexus LBX — найкомпактніший кросовер Lexus, отже, він буде найдоступнішим в асортименті виробника. Продажі в Європі та Японії розпочнуться у четвертому кварталі 2023 року.

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MMR За матеріалами:

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