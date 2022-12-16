Представлений Nokia C31 з акумулятором на 5050 мАг — Finance.ua
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Представлений Nokia C31 з акумулятором на 5050 мАг

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Nokia випустила нового члена серії смартфонів Nokia C — Nokia C31. Це смартфон початкового рівня з досить пристойними характеристиками, такими як акумулятор на 5050 мАг і 6,7-дюймовий дисплей.
Він хизується 6,7-дюймовим HD+ дисплеєм з роздільною здатністю 1200*720 пікселів, співвідношенням сторін 20:9, краплеподібним вирізом для селфі-камери та стандартною частотою оновлення 60 Гц.
Він працює на невідомому восьмиядерному чипсеті з 4X Cortex A55 з тактовою частотою основних ядер 1,6 ГГц і 4X Cortex A53 з тактовою частотою ядер 1,2 ГГц.
Що стосується камер, у нього є потрійна задня камера з 13-мегапіксельним основним датчиком у поєднанні з 2-мегапіксельним вторинним датчиком глибини та 2-мегапіксельним третинним макрооб’єктивом. На передній панелі ми отримуємо 5-мегапіксельний фотоапарат для селфі, розміщений у вирізі у вигляді краплі води. Він також оснащений деякими програмними функціями камери, такими як портретний режим, режим HDR, нічний режим і розумне зберігання. Він оснащений акумулятором на 5050 мАг із підтримкою стандартної зарядки 10 Вт.
Представлений Nokia C31 з акумулятором на 5050 мАг
Що стосується підключення, він оснащений зарядним портом MicroUSB 2.0, роз’ємом для навушників 3,5 мм, підтримкою Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n і підтримкою відстеження місцеперебування на основі GPS/AGPS/Galileo. Він поставляється з підтримкою до 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Можна також розширити пам’ять до 256 ГБ за допомогою спеціальної картки microSD. Він завантажиться на базі операційної системи Android 12 прямо з коробки.
Бренд обіцяє до 2 років щоквартальних виправлень безпеки для пристрою. Він також оснащений сканером відбитків пальців, встановленим ззаду. Nokia C31 буде доступна в країні у двох різних варіантах; 3 ГБ+32 ГБ і 4 ГБ+64 ГБ. Його ціна становить 9 999 і 10 999 індійських рупій відповідно. Пристрій буде доступний у вугільному, м’ятному та блакитному кольорах. Незабаром його можна буде придбати в країні через офіційні роздрібні точки електронної комерції брендів.
За матеріалами:
Portaltele
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