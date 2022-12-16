Представлений Nokia C31 з акумулятором на 5050 мАг — Finance.ua

Представлений Nokia C31 з акумулятором на 5050 мАг Сьогодні 04:21 — Фондовий ринок

Nokia випустила нового члена серії смартфонів Nokia C — Nokia C31. Це смартфон початкового рівня з досить пристойними характеристиками, такими як акумулятор на 5050 мАг і 6,7-дюймовий дисплей.

Він хизується 6,7-дюймовим HD+ дисплеєм з роздільною здатністю 1200*720 пікселів, співвідношенням сторін 20:9, краплеподібним вирізом для селфі-камери та стандартною частотою оновлення 60 Гц.

Він працює на невідомому восьмиядерному чипсеті з 4X Cortex A55 з тактовою частотою основних ядер 1,6 ГГц і 4X Cortex A53 з тактовою частотою ядер 1,2 ГГц.

Що стосується камер, у нього є потрійна задня камера з 13-мегапіксельним основним датчиком у поєднанні з 2-мегапіксельним вторинним датчиком глибини та 2-мегапіксельним третинним макрооб’єктивом. На передній панелі ми отримуємо 5-мегапіксельний фотоапарат для селфі, розміщений у вирізі у вигляді краплі води. Він також оснащений деякими програмними функціями камери, такими як портретний режим, режим HDR, нічний режим і розумне зберігання. Він оснащений акумулятором на 5050 мАг із підтримкою стандартної зарядки 10 Вт.

Що стосується підключення, він оснащений зарядним портом MicroUSB 2.0, роз’ємом для навушників 3,5 мм, підтримкою Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n і підтримкою відстеження місцеперебування на основі GPS/AGPS/Galileo. Він поставляється з підтримкою до 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Можна також розширити пам’ять до 256 ГБ за допомогою спеціальної картки microSD. Він завантажиться на базі операційної системи Android 12 прямо з коробки.

Бренд обіцяє до 2 років щоквартальних виправлень безпеки для пристрою. Він також оснащений сканером відбитків пальців, встановленим ззаду. Nokia C31 буде доступна в країні у двох різних варіантах; 3 ГБ+32 ГБ і 4 ГБ+64 ГБ. Його ціна становить 9 999 і 10 999 індійських рупій відповідно. Пристрій буде доступний у вугільному, м’ятному та блакитному кольорах. Незабаром його можна буде придбати в країні через офіційні роздрібні точки електронної комерції брендів.

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